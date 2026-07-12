/"மௌனமானது மந்திரக் குரல்" இசைப்பேரரசி எஸ்.ஜானகி மறைவு..! கடைசி நிமிடங்கள்..!

எஸ். ஜானகியின் பாடல்களை வெறும் இசையாக மட்டும் விவரிக்க முடியாது. அவர் பாடிய ஒவ்வொரு வரியும் கேட்பவரின் மனநிலையை முழுவதுமாக மாற்றும் அளவுக்கு உணர்ச்சிகளை தாங்கியிருந்தது. "தூக்கம் உன் கண்களைத் தழுவட்டுமே", "செந்தூரப் பூவே", "காற்றில் எந்தன் கீதம்", "நெஞ்சினிலே", "ராதைக்கேற்ற கண்ணனோ", "அம்மா... அம்மா..." போன்ற எண்ணற்ற பாடல்கள் காலத்தை கடந்தும் மக்களின் இதயங்களில் வாழ்ந்து வருகின்றன. ஒரு நடிகைக்கு மட்டும் குரல் கொடுத்தவர் அல்ல ஜானகி. தேவையான கதாபாத்திரத்திற்கு ஏற்றவாறு தனது குரலையே மாற்றி பாடும் அபூர்வ திறமை கொண்டவர். குழந்தையின் குரல், இளம் பெண்ணின் குரல், வயதான அம்மாவின் குரல் என ஒரே பாடலுக்குள் மூன்று விதமான குரல்களைக் கூட இயல்பாக பாடியிருக்கிறார். அவரது பாடல்களில் சிரிப்பு, சிணுங்கல்,