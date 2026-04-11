குழந்தைகள் முதல் பாட்டி வரை பா*யல் துன்புறுத்தலு ஆளாகின்றனர் - ஜெயக்குமார்!

சென்னை ராயபுரம் தொகுதியில் என்டிஏ கூட்டணியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தனது பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார். அப்போது பேசிய ஜெயக்குமார், திமுக ஆட்சியில் பச்சைக் குழந்தைகள் முதல் பல் இல்லாத பாட்டி வரை பாலியல் துன்புறுத்தவர்களுக்கு ஆளாகி வருவதாகவும், திமுக ஆட்சியில் சாதாரண பாத்ரூம் கட்டி போட்டோ சூட் நடத்தி வருவதாகவும் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
