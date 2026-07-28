Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /"முதல்வருக்கு Evidence அனுப்புவியா?" கழுத்தை நெறித்த தவெக MLA!

Written ByR Balaji
Published: Jul 28, 2026, 06:00 PM|Updated: Jul 28, 2026, 06:03 PM

தவெக எம்எல்ஏ கபில் செய்தி சேகரிக்க சென்ற சோளிங்கர் செய்தியாளரை கடுமையாக தாக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.... ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், சோளிங்கர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட அண்ணா சிலை பகுதியில் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகம் அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில், தவெக சோளிங்கர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் கபீல், அவருடைய தம்பி மற்றும், அவர்களின் ஆதரவாளர்கள் அலுவலகம் அருகே உள்ள ஒரு கடைக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து தகராறில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். இதனை சோளிங்கர் செய்தியாளர் அரங்கநாதன் மற்றுமொரு செய்தியாளர் செய்தியாக சேகரிக்க சென்றுள்ளார். அப்போது, அவர்களை எம்.எல்.ஏ கபீல் மற்றும் அவர்களது ஆதரவாளர்கள் கடுமையாக தாக்கினர். பின்னர், அவருடைய செல்போனை பிடுங்கி அதில் ஆதாரமாக இருந்த வீடியோக்களை டெலிட் செய்து அராஜகத்தில் ஈடுபட்டனர். பின்னர்

See more

Recommended Videos

சென்னை ஏர்போர்ட் விரிவாக்கம்; மேலும் தாமதம்... காலக்கெடு நீட்டிப்பு
02:15
இனிமே சிக்கனுக்கு சிங்கி அடிக்கணும்: தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் ஜூலை 31 முதல் கோழி விற்பனைக்கு தடை
02:39
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2026: இளைஞர்களுக்கு பணமழை... CM விஜய்யின் சூப்பர் சர்ப்ரைஸ்
02:18
அதிமுகவில் ஆபரேஷன் கிளீன்? 'ரெட் கார்டு'? ஈபிஎஸ் அதிரடி!
03:34
தூத்துக்குடிக்கு புதிய முகவரி: ரூ.4,000 கோடி மெகா முதலீடு, எக்கச்சக்க வேலைவாய்ப்பு
02:29
வேகமாக உருகும் பனிப்பாறைகள் - உலகத்துக்கு ரெட் அலெர்ட்
02:49
டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த கடும் எச்சரிக்கை
02:30
தகாத உறவில் இருந்தவரின் குழந்தைகளுக்கு நேர்ந்த கொடுமை... முழு பின்னணி
02:13
"எந்த ஜாதி நீ? உனக்கெல்லாம் கல்யாணமா!" போலீஸால் பெண் எடுத்த விபரீத முடிவு
02:48
சுங்கச்சாவடியில் மீண்டும் ஷாக்..! லாரி முதல் கார் வரை; கூடுதல் செலவு..!
02:24
ஸ்டார்ட் அப்பில் புதிய சாதனை | ஆண்களை மிஞ்சிய பெண்கள் | No.1 இடத்தில் தமிழ்நாடு!
03:01
சாலை திட்டங்களில் தமிழ்நாடு பின்னடைவு! மத்திய அரசு தந்த Shocking Report
02:23

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
SC/ST மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை : விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Scholarship32 min ago
2
Regal Jewellers53 min ago
3
Tamil Nadu Solar Scheme54 min ago
4
Earthquake1 hr ago
5
Mekedatu dam1 hr ago