/"முதல்வருக்கு Evidence அனுப்புவியா?" கழுத்தை நெறித்த தவெக MLA!

தவெக எம்எல்ஏ கபில் செய்தி சேகரிக்க சென்ற சோளிங்கர் செய்தியாளரை கடுமையாக தாக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.... ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், சோளிங்கர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட அண்ணா சிலை பகுதியில் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகம் அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில், தவெக சோளிங்கர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் கபீல், அவருடைய தம்பி மற்றும், அவர்களின் ஆதரவாளர்கள் அலுவலகம் அருகே உள்ள ஒரு கடைக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து தகராறில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். இதனை சோளிங்கர் செய்தியாளர் அரங்கநாதன் மற்றுமொரு செய்தியாளர் செய்தியாக சேகரிக்க சென்றுள்ளார். அப்போது, அவர்களை எம்.எல்.ஏ கபீல் மற்றும் அவர்களது ஆதரவாளர்கள் கடுமையாக தாக்கினர். பின்னர், அவருடைய செல்போனை பிடுங்கி அதில் ஆதாரமாக இருந்த வீடியோக்களை டெலிட் செய்து அராஜகத்தில் ஈடுபட்டனர். பின்னர்