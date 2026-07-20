/காஞ்சிபுரத்தில் புதிய சிப்காட்! மெகா திட்டம்! வளர்ச்சி வருது

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Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 20, 2026, 05:20 PM|Updated: Jul 20, 2026, 05:32 PM

கடந்த சில ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த இந்த திட்டம், சமீபத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற மாவட்ட ஆட்சியர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மீண்டும் பரிசீலிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதன்பிறகு திட்டத்தை விரைவுபடுத்த அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. உத்திரமேரூர் வட்டத்தில் உள்ள திருப்புலிவனம் – மருதம் கிராமங்களை மையமாகக் கொண்டு இந்த புதிய தொழிற்பூங்கா உருவாக உள்ளது. இதில் சுமார் 470 ஏக்கர் அரசுக்குச் சொந்தமான நிலம் ஏற்கனவே இருப்பதாகவும், மீதமுள்ள 332 ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட நிலத்தை கையகப்படுத்தும் பணிகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. முன்னதாக பரந்தூர் விமான நிலையப் பகுதியை ஒட்டிய இடத்தில் தொழிற்பூங்கா அமைக்கும் திட்டம் பரிசீலிக்கப்பட்ட நிலையில், விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படும் என்ற எதிர்ப்புகள் காரணமாக அந்த திட்டம் முன்னேறவில்லை.  இதையடுத்து

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