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  • /18–25 வயதினரை குறிவைக்கும் HIV... கர்நாடகாவில் ரெட் அலர்ட்.. ஷாக் ரிப்போர்ட்!

Written ByR Balaji
Published: Jul 30, 2026, 09:00 PM|Updated: Jul 30, 2026, 09:02 PM

கர்நாடக மாநில எய்ட்ஸ் தடுப்புச் சங்கத்தின் பரிந்துரையைத் தொடர்ந்து, விஸ்வேஸ்வரய்யா தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கல்லூரிக் கல்வித்துறை இணைந்து மாணவர்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த சுகாதார முகாம்களை நடத்த ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றன. தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் சமீபத்திய தரவுகளின்படி, இந்தியாவில் HIV-உடன் வாழ்பவர்களின் எண்ணிக்கையில் கர்நாடகா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. மாநிலத்தில் சுமார் 2.60 லட்சம் பேர் HIV பாதிப்புடன் வாழ்ந்து வருவதாகவும், அவர்களில் இரண்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் ஆன்டிரெட்ரோவைரல் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரம், சுமார் 54 ஆயிரம் பேருக்கு தங்களுக்கு HIV தொற்று இருப்பதே தெரியாமல் இருப்பது சுகாதாரத் துறைக்கு சவாலாக உள்ளது. தரவுகளின்படி, 18 முதல் 35 வயதுக்குட்பட்டவர்களிடையே HIV பாதிப்பு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் குறிப்பிடத்தக்க

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