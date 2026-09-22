/கரூரில் லஞ்சப் புகாரில் ஆதாரத்துடன் சிக்கிய விஏஓ

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Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 22, 2026, 09:40 PM|Updated: Sep 22, 2026, 09:40 PM
கரூர் மாவட்டம் குளித்தலையில், கிராமவாசி ஒருவரிடம் மீன் குழம்பு வாங்கி வருமாறு விஏஓ ஒருவர் கூறிய ஆடியோ வெளியாகியுள்ளது. அவர் மீது கடுமையான லஞ்சப் புகாரும் எழுநுள்ளது.

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