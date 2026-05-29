/கவின் கொலை வழக்கில் சுர்ஜித்தின் தாயார் கைது: ஜூன் 9 வரை நீதிமன்றக் காவல்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறுமுகமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த 27 வயது மென்பொருள் பொறியாளரான கவின் செல்வ கணேஷ், கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் திருநெல்வேலி கேடிசி நகரில் சாதி ஆணவப் படுகொலை செய்யப்பட்டார். மாற்றுச் சமூகத்தைச் சேர்ந்த சித்த மருத்துவரான சுபாஷினி என்ற பெண்ணை அவர் காதலித்ததால், பெண்ணின் தம்பியான சுர்ஜித் என்பவரால் கவின் கொடூரமான முறையில் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாகப் பாளையங்கோட்டை காவல் துறையினர் முதலில் வழக்குப் பதிவு செய்து சுர்ஜித்தைக் கைது செய்தனர். எனினும், கொலையின் பின்னணியில் காவல்துறை அதிகாரிகளாக இருக்கும் சுர்ஜித்தின் பெற்றோருக்கு முக்கியப் பங்கு இருப்பதாகக் கவினின் பெற்றோர் மற்றும் சமூக அமைப்புகள் தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வந்தனர். இதையடுத்து, இந்த வழக்கு சிபிசிஐடி