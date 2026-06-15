/"CM விஜய்யை பார்க்க 600 கி.மீ. நடப்போம்!" இணையத்தில் வைரலாகும் கேரள தம்பதி!

கேரளாவைச் சேர்ந்த ரஃபி மற்றும் சஹானா என்ற இளம் தம்பதியினர், நடிகரும் அரசியல் கட்சித் தலைவருமான விஜய் மீது கொண்டுள்ள பாசத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் தமிழ்நாடு நோக்கி நடைப்பயணம் மேற்கொண்டிருப்பது சமூக வலைதளங்களில் கவனம் ஈர்த்துள்ளது. சென்னை சென்று விஜயை நேரில் சந்திக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் அவர்கள் பயணம் செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த பயணத்தின் போது பல்வேறு இடங்களில் ரசிகர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் அவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். கோவை அருகே ஈச்சனாரி புறவழிச்சாலை பகுதியில் வந்தபோது, அங்குள்ள தொழில் நிறுவனர் சிவா மற்றும் அவரது நண்பர்கள் ரஃபி – சஹானா தம்பதியினரை சந்தித்து வரவேற்றனர். நீண்ட தூரம் நடந்து வந்ததால் களைப்பாக இருந்த தம்பதியினருக்கு உணவு, குடிநீர்