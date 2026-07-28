Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /கஜுராஹோ விமான நிலையத்தில் சேவையே இல்லை ஆனால் No.1 ரேங்க்!

Written ByYuvashree
Published: Jul 28, 2026, 06:40 PM|Updated: Jul 29, 2026, 05:41 PM

மத்தியப் பிரதேசத்தின் கஜுராஹோ விமான நிலையம். இது, இந்திய விமான நிலைய ஆணையமான AAI வெளியிட்ட சமீபத்திய Customer Satisfaction Index (CSI) தரவரிசையில் நாட்டின் சிறந்த விமான நிலையமாக முதலிடம் பிடித்துள்ளது. ஆனால் இந்த வெற்றிக்கு பின்னால் ஒரு வியத்தகு தகவல் உள்ளது. ஜூலை 1-ஆம் தேதி முதல் கஜுராஹோவில் இருந்து டெல்லி மற்றும் வாரணாசிக்கு இயக்கப்பட்ட இரண்டு வணிக விமான சேவைகளும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால் ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் அந்த விமான நிலையத்தில் ஒரு வணிக விமானமும் இயக்கப்படவில்லை. விமான சேவைகள் அக்டோபர் மாதத்தில் மீண்டும் தொடங்கும் என்று விமான நிலைய இயக்குநர் சந்தோஷ் சிங் தெரிவித்துள்ளார். இந்நிலையில், விமான சேவையே இல்லாத நிலையம் எப்படி முதலிடம் பெற்றது

See more

Recommended Videos

BS-VI கார் உரிமையாளர்களுக்கு Good News... PUCC செல்லுபடி 3 ஆண்டுகளா?
02:11
காஞ்சிபுரம் அருகே சோகம்: 5 மாத கர்ப்பிணி மர்ம மரணம் — கணவருக்கு வலைவீச்சு!
01:22
கஜுராஹோ விமான நிலையத்தில் சேவையே இல்லை ஆனால் No.1 ரேங்க்!
01:59
“என் மகளை உடல் உறுப்புக்காக கொன்னுட்டாங்க”- விஜய் அண்ணா Help- கதறும் தந்தை..!
03:22
"முதல்வருக்கு Evidence அனுப்புவியா?" கழுத்தை நெறித்த தவெக MLA!
03:25
சென்னை ஏர்போர்ட் விரிவாக்கம்; மேலும் தாமதம்... காலக்கெடு நீட்டிப்பு
02:15
இனிமே சிக்கனுக்கு சிங்கி அடிக்கணும்: தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் ஜூலை 31 முதல் கோழி விற்பனைக்கு தடை
02:39
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2026: இளைஞர்களுக்கு பணமழை... CM விஜய்யின் சூப்பர் சர்ப்ரைஸ்
02:18
அதிமுகவில் ஆபரேஷன் கிளீன்? 'ரெட் கார்டு'? ஈபிஎஸ் அதிரடி!
03:34
தூத்துக்குடிக்கு புதிய முகவரி: ரூ.4,000 கோடி மெகா முதலீடு, எக்கச்சக்க வேலைவாய்ப்பு
02:29
வேகமாக உருகும் பனிப்பாறைகள் - உலகத்துக்கு ரெட் அலெர்ட்
02:49
டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த கடும் எச்சரிக்கை
02:30

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explainer | NEET vs JEE: நீட் தேர்வு போல JEE தேர்வுகளில் வினாத்தாள்கள் கசியாதது ஏன்?
NEET42 min ago
2
Tamil Nadu Nutritious Meal Scheme1 hr ago
3
NEET Paper Leak1 hr ago
4
Karnataka CM2 hrs ago
5
Lok Sabha3 hrs ago