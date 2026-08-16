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Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 16, 2026, 04:40 PM|Updated: Aug 16, 2026, 04:40 PM
ரயில் நிலையம் ரெடி! தண்டவாளம் ரெடி! ஆனா கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் நிலையத்தை திறப்பதில் என்ன சிக்கல்..

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எல்லாம் ரெடி..ஆனா இது மட்டும்...! கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் Opening எப்போ!
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