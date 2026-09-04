/கொடைக்கானலில் இனி அந்தரத்தில் பறக்கலாம்.. வேகம்பெறும் Rope Way திட்டம்!

மலைகளின் இளவரசி என அழைக்கப்படும் கொடைக்கானல் இயற்கை எழில் கொஞ்சும், இதமான காலநிலை, பசுமையான மலைகளைக் கொண்ட பகுதியாகும். இங்குள்ள ஏரிகள், அருவிகள், பைன் காடுகள், கோக்கர்ஸ் வாக், பிரையன்ட் பூங்கா ஆகியவை சுற்றுலாப் பயணிகளை மிகவும் கவரும் பகுதிகளாக உள்ளன.
இப்படிப்பட்ட கொடைக்கனலில், சுற்றுலா வளர்ச்சிக்கு புதிய பரிமாணத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில், ரோப்வே திட்டம் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவதுடன், பொதுப் போக்குவரத்து இணைப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், இந்த ரோப்வே அமைக்கப்பட உள்ளது.
இதற்கான விரிவான சாத்தியக்கூறு அறிக்கையை, அதாவது DFR-ஐ தயாரிக்கும் பணியை சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த ஆய்வுப் பணிக்காக, WAPCOS நிறுவனத்திடம் சுமார் 79 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
திட்டத்தின் முதற்கட்ட மற்றும் இரண்டாம்