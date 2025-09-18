பொது இடங்களில் இபிஎஸ் சரியாக பேச வேண்டும்: கிருஷ்ணசாமி காட்டம்

சசிகலா, ஓ.பி.எஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோரைச் சந்திக்க முடியாமல் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி திணறுவதாகவும், அரசியல் பிரச்சினைகளை அரசியல் ரீதியாக பேசித் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
