/தமிழ்நாட்டில் 5 புதிய ரயில் திட்டங்கள் முடக்கம்... காரணம் என்ன?

தமிழகத்தில் செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள 5 புதிய ரயில் பாதை திட்டங்கள், நிலம் கையகப்படுத்துவதில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக முன்னேற முடியாமல் இருப்பதாக மத்திய ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. மக்களவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த ரயில்வே துறை, திண்டிவனம்–திருவண்ணாமலை, அத்திப்பட்டு–புத்தூர், மொரப்பூர்–தர்மபுரி, மன்னார்குடி–பட்டுக்கோட்டை மற்றும் தஞ்சாவூர்–பட்டுக்கோட்டை ஆகிய புதிய ரயில் பாதை திட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது. 71 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள திண்டிவனம்–திருவண்ணாமலை திட்டத்திற்கு 276 ஹெக்டேர் நிலம் தேவைப்படும் நிலையில், இதுவரை 33 ஹெக்டேர் மட்டுமே கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மொரப்பூர்–தர்மபுரி 93 கிலோமீட்டர் திட்டத்திற்கு 93 ஹெக்டேர் நிலம் தேவைப்படும் நிலையில், 47 ஹெக்டேர் மட்டுமே கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில், அத்திப்பட்டு–புத்தூர், மன்னார்குடி–பட்டுக்கோட்டை மற்றும் தஞ்சாவூர்–பட்டுக்கோட்டை திட்டங்களுக்கு இதுவரை ஒரு ஹெக்டேர் நிலம் கூட தமிழக அரசால்