/கிச்சடியில் கிடந்த பல்லி... பள்ளியில் நடந்த கொடூரம்

திருவள்ளூர் மாவட்டம் கொட்டையூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த 54 மாணவ, மாணவிகள் இந்த பள்ளியில் படித்து வருகின்றனர். இன்று காலை வழக்கம்போல் மாணவர்களுக்கு கோதுமை ரவா கிச்சடி மற்றும் சாம்பார் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அப்போது கிச்சடியை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த மாணவர்கள், உணவில் பல்லி இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து உணவை சாப்பிட்ட சுமார் 40 மாணவர்களுக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. உடனடியாக மூன்று ஆம்புலன்ஸ்கள் வரவழைக்கப்பட்டு, மாணவர்கள் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். இதில் முழுமையாக உணவு சாப்பிட்ட 18 மாணவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தகவலறிந்த திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா, மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று மாணவர்களின் உடல்நிலை குறித்து கேட்டறிந்து, அவர்களுக்கு