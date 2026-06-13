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குழந்தை பிறப்பு குறைவு - சீனா எதிர் கொண்டுள்ள மிகப்பெரிய ஆபத்து
குழந்தை பிறப்பு குறைவு - சீனா எதிர் கொண்டுள்ள மிகப்பெரிய ஆபத்து
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Jun 13, 2026, 04:20 PM IST
|
Updated: Jun 13, 2026, 04:20 PM IST
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சீனாவில் குழந்தை பிறப்பு பிரச்சனை முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது அந்நாட்டுக்கு பெரும் தலைவலியாக அமைந்துள்ளது.
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