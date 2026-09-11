/சிலிண்டர் புக்கிங் விதி மாற்றம்! 45 இல்லை, இனி 25 நாட்கள்தான்

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Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 11, 2026, 05:40 PM|Updated: Sep 11, 2026, 05:40 PM
45 நாள் காத்திருப்பு... இப்போது 25 நாளாக குறைப்பு..! கிராமம்–நகரம் என்ற வேறுபாடும் நீக்கம்... LPG புக்கிங்கில் புதிய நடைமுறை அமலுக்கு வந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் குஷியடைந்துள்ளனர்.

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