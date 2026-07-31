/ஆகஸ்ட் 1 முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய மாற்றங்கள்.. என்னென்ன தெரியுமா?

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Published: Jul 31, 2026, 04:40 PM|Updated: Jul 31, 2026, 04:49 PM

ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்குவதையொட்டி, பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையுடன் தொடர்புடைய பல முக்கிய மாற்றங்கள் நாடு முழுவதும் அமலுக்கு வர உள்ளன. சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை, ரயில்வே தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு நடைமுறை, PF சேவைகள், ஸ்பீடு போஸ்ட் கட்டணம், வருமான வரி தாக்கல் மற்றும் மத்திய கேஒய்சி முறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் புதிய நடைமுறைகள் அமலாகவுள்ளதால், மக்கள் அவற்றை முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்வது அவசியமாகியுள்ளது.  ஒவ்வொரு மாதத்தின் முதல் நாளிலும் வழக்கம்போல், எண்ணெய் நிறுவனங்கள் எல்பிஜி சிலிண்டர் விலையை மறுஆய்வு செய்ய உள்ளன. சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலை, அந்நிய செலாவணி மாற்றம் உள்ளிட்ட காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு புதிய விலை அறிவிக்கப்படும். இதனால் வீட்டு மற்றும் வணிக பயன்பாட்டு

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