/கோவையில் L&T-ன் Electronics உற்பத்தி மையம் - 5,000 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு!

தமிழகத்தின் கோவை, மேலும் ஒரு மிகப்பெரிய தொழில் முதலீட்டைப் பெற்றுள்ளது. இந்தியாவின் முன்னணி பொறியியல் நிறுவனமான லார்சன் & டூப்ரோ (L&T), தனது புதிய Electronic Products & Systems (EPS) வணிகப் பிரிவின் முக்கிய உற்பத்தி மையத்தை கோவையில் 40 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. இந்தப் புதிய தொழில் முயற்சிக்காக, அந்த நிறுவனம் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 5,000 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்கிறது. இதன் மூலம் 5,000 நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. உற்பத்தி மையம் கோவையில் செயல்படுவதுடன், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மையங்கள் கோவை மற்றும் பெங்களூருவில் அமைக்கப்படுகின்றன. இதன் மூலம், உயர் தொழில்நுட்ப உற்பத்தி மற்றும் ஆராய்ச்சியில் கோவையின்