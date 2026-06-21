Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /கோயில் திருவிழாவில் இளைஞர்: மதுரையில் சோகம்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 21, 2026, 08:00 PM|Updated: Jun 21, 2026, 08:01 PM

தமிழகத்தில் வன்முறையைக் கட்டுப்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்தாலும், குற்றச் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, மதுரை அவனியாபுரம் மாநகராட்சி காலனியைச் சேர்ந்த பாலாஜி, அவரது நண்பர் ராஜா உசேன் ஆகியோருக்கு, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சிலருடன் கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்பு கோயில் திருவிழாவில் முன்விரோதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், நேற்று இருவரும் அப்பகுதியில் நின்று கொண்டிருந்தபோது, ஆயுதங்களுடன் வந்த 6 பேர் கொண்ட கும்பல் அவர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டது. தகராறு முற்றியதில், அக்கும்பல் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாள் உள்ளிட்ட பயங்கர ஆயுதங்களால் இருவரையும் சரமாரியாக வெட்டியது. இக்கொடூரத் தாக்குதலில் உடல் முழுவதும் பலத்த காயமடைந்த பாலாஜி, சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்தில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

Recommended Videos

குறைந்தபட்ச அபராதத் தொகையை இரட்டிப்பாக்கிய இந்தியன் ரயில்வே
02:03
கரூரில் கிடைத்த பொக்கிஷம்... நிலத்தை தோண்டத்தோண்ட காத்திருந்த ஆச்சர்யம்!
01:53
சென்னை உல்லாசக் கப்பல் முனையம் - வந்தது முதல் கப்பல் - பயணிகள் மகிழ்ச்சி!
03:54
தூத்துக்குடி மக்களுக்கு ஜாக்பாட்: வருகிறது மாபெரும் கப்பல் கட்டுமானத் திட்டம்
02:20
"சென்னை பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டத்தில் புதிய திருப்பம்! 'மாற்று இடம் தமிழக வெற்றிக்கழக அரசு... பின்னணி என்ன
02:40
ஓசூருக்கு ஓடிவந்த இஸ்ரேல்... போருக்கு நடுவே தமிழ்நாட்டுக்கு ஜாக்பாட்...!
02:52
வெயிலில் வாடும் பயணிகளுக்கு COOL செய்தி..! CM விஜய் பச்சைக்கொடி..!
02:28
தமிழ்நாட்டில் உள்ள நதிகளை முதலில் இணைக்க வேண்டும் : தே.மு.தி.க. எம்.எல்.ஏ பிரேமலதா விஜயகாந்த்!
05:24
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: கத்தாரை வீழ்த்தியது கனடா, ஜொனாதன் டேவிட்டின் அபாரமான ஹாட்ரிக்!
01:46
TVK vs DMK ..மரியாதை கொடுக்கல..மீண்டும் மேயர் vs அமைச்சர் மோதல்!
04:24
PM E Drive திட்டம்: தமிழகத்துக்கு 498 EV சார்ஜிங் நிலையங்களுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்
02:30
பெங்களூரு–சென்னை விரைவுச்சாலை திட்டம் தாமதம்.. காரணம் இதுதான்!
02:16

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
உயிர் இருக்கட்டும், காலை மட்டும்... கணவன் மீது தாக்குதல், ஸ்கெட்ச் போட்ட மனைவி
Chennai53 min ago
2
Tamil Nadu politics1 hr ago
3
Tamil Nadu government2 hrs ago
4
Ration Card2 hrs ago
5
Thoothukudi2 hrs ago