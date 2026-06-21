/கோயில் திருவிழாவில் இளைஞர்: மதுரையில் சோகம்

தமிழகத்தில் வன்முறையைக் கட்டுப்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்தாலும், குற்றச் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, மதுரை அவனியாபுரம் மாநகராட்சி காலனியைச் சேர்ந்த பாலாஜி, அவரது நண்பர் ராஜா உசேன் ஆகியோருக்கு, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சிலருடன் கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்பு கோயில் திருவிழாவில் முன்விரோதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், நேற்று இருவரும் அப்பகுதியில் நின்று கொண்டிருந்தபோது, ஆயுதங்களுடன் வந்த 6 பேர் கொண்ட கும்பல் அவர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டது. தகராறு முற்றியதில், அக்கும்பல் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாள் உள்ளிட்ட பயங்கர ஆயுதங்களால் இருவரையும் சரமாரியாக வெட்டியது. இக்கொடூரத் தாக்குதலில் உடல் முழுவதும் பலத்த காயமடைந்த பாலாஜி, சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்தில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.