/மதுரையை உலுக்கும் சம்பவம்..! மெகா மோசடி..! விவசாயி விபரீதம்..!

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Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 01, 2026, 04:40 PM|Updated: Sep 01, 2026, 04:40 PM
நத்தம் அருகே FQL,VG ஆன்லைன் செயலியல் பணம் முதலீடு செய்த விவசாயி விபரீத முடிவு எடுத்த சம்பசம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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