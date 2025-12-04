மதுரையில் மேயரை காணவில்லை - உதயகுமார் குற்றச்சாட்டு!

மதுரையில் மேயரையும், மண்டல தலைவரையும், சாலைகளையும் காணவில்லை என சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் ஆர்.பி.உதயகுமார் விமர்சித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக வீடியோ வெளியிட்டுள்ள அவர், வரும் 7-ம் தேதி மதுரை வரும் முதலமைச்சர் அவர்களை கண்டுபிடித்துத் தருவாரா? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மதுரையில் மேயரையும், மண்டல தலைவரையும், சாலைகளையும் காணவில்லை என சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் ஆர்.பி.உதயகுமார் விமர்சித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக வீடியோ வெளியிட்டுள்ள அவர், வரும் 7-ம் தேதி மதுரை வரும் முதலமைச்சர் அவர்களை கண்டுபிடித்துத் தருவாரா? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.