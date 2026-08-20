/மதுரை வேலம்மாள் பள்ளி ஆசிரியர் மீது போக்சோ வழக்கு: மாணவிகள் புகார்!

மதுரை விரகனூர் வேலம்மாள் பள்ளியில் இயற்பியல் ஆசிரியர் பாலியல் தொந்தரவு அளிப்பதாக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் ரகசிய புகார் அளித்த மாணவிகள்... ஊமச்சிகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை.பின்னணி என்ன?
மதுரை மாவட்டம் விரகனூர் பகுதியில் உள்ள வேலம்மாள் பள்ளியில் பயிலக்கூடிய மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளிப்பதாக இயற்பியல் ஆசிரியர் ராஜ்குமார் என்பவர் மீது பிளஸ் டூ படித்து முடித்த மாணவிகள் சிலர் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நிசாந்த் கிருஷ்ணாவிடம் ரகசிய புகார் மனு அளித்துள்ளனர். இது தொடர்பாக குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் விசாரணைக்கு சென்ற போது பள்ளி நிர்வாகம் உரிய ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இதனையடுத்து மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தலின்படி குழந்தைகள் பாதுகாப்பு