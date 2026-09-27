/இடைத்தேர்தலில் தவெக வெல்லுமா...? விசிக நெப்போலியன் சொல்வது என்ன?

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Written BySudharsan G
Published: Sep 27, 2026, 01:00 AM|Updated: Sep 27, 2026, 01:00 AM
தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் களம் குறித்து விசிக நிர்வாகி நெப்போலியன் நமது Zee Tamil News ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி, தற்போது ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் இணைந்து விசிக பலமான கூட்டணியை அமைத்துள்ளது. இந்த இடைத்தேர்தலில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் விசிகவுக்கு வலுவான வாக்கு வங்கியும் உட்கட்டமைப்பும் உள்ளதால் தவெக கூட்டணி நிச்சயம் வெற்றி பெறும். அதிமுகவிலிருந்து விலகி இணைந்த வேட்பாளர்கள் மீது விமர்சனங்கள் இருந்தாலும், அது அவர்களின் ஜனநாயக உரிமை; இத்தேர்தலில் நேரடிப் போட்டி அதிமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும் இடையேதான் நிலவுகிறது. கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆட்சியை வெளியிலிருந்து ஆதரித்து விமர்சிக்கலாம்; ஆனால் ஆளும் அரசில் அமைச்சரவைப் பொறுப்பிலிருக்கும் விசிகவுக்கு ஆட்சியை நிலைநிறுத்தும் கூடுதல் பொறுப்புள்ளது.
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