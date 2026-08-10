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கோவை ரயில் நிலையத்துக்கான முக்கிய அப்டேட்! தெற்கு ரயில்வே பிளான்
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Aug 10, 2026, 07:20 PM
|
Updated: Aug 10, 2026, 07:21 PM
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கோவை ரயில் நிலையம் புதிய கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்ள இந்திய ரயில்வே பக்கா பிளானை போட்டுள்ளது.
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