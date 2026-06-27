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இந்திய ராணுவத்தில் எஸ்எஸ்எஸ் டிபென்ஸ் ஆயுதம் முக்கிய அப்டேட்
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Jun 27, 2026, 08:00 PM
|
Updated: Jun 27, 2026, 08:50 PM
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இந்திய ராணுவத்தில் எஸ்எஸ்எஸ் டிபென்சு ஆயுதம் இடம்பெற புதிய ஒப்பந்தம்
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