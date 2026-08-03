/மேடையில் உளறிய Mamitha! Suriya ஷாக்!

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Written ByYuvashree
Published: Aug 03, 2026, 07:20 PM|Updated: Aug 03, 2026, 07:22 PM

மேடையில் மமிதா பைஜூ பேசியதை கேட்டு மொத்த அரங்கும் சிரிப்பலை! சூர்யாவின் க்யூட் ரியாக்ஷன் இதோ! மமிதா பைஜு 22 ஜூன் 2001 அன்று கேரளாவின் கோட்டயத்தில் பிறந்த ஒரு பிரபல தென்னிந்திய நடிகை ஆவார். இவர் 2017-ஆம் ஆண்டு 'சர்வோபாரி பாலக்கரன்' என்ற மலையாளத் திரைப்படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமானார். அதைத் தொடர்ந்து 'சூப்பர் சரண்யா' போன்ற படங்கள் மூலம் கவனம் பெற்ற இவர், 2024-இல் வெளியான 'பிரேமலு' (Premalu) திரைப்படத்தில் 'ரீனு' கதாபாத்திரத்தில் நடித்து இந்திய அளவில் பெரும் புகழ்பெற்றார். தமிழில் ஜி. வி. பிரகாஷ் குமாருடன் 'ரெபல்', பிரதீப் ரங்கநாதனுடன் 'டியூட்' ஆகிய படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். மேலும் விஜய்யின் 'ஜன நாயகன்' மற்றும் தனுஷின் 'காரா' போன்ற

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