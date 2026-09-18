/பெட்ரோல் பங்க் வாசலிலேயே அசிங்கம் செய்து ரகளை... போலீஸாருக்கே சவால் விட்ட நபர்!

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Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 18, 2026, 04:40 PM|Updated: Sep 18, 2026, 04:40 PM
"உங்க பொண்டாட்டி சம்பாதிச்சு தருவாங்களா?" போலீஸையே மிரட்டிய நபர்... 2 மணி நேரம் கலாட்டா!

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