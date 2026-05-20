/CM விஜய் அறையில் ரீல்ஸ்: இந்த மோகத்திற்கு ஒரு எண்டே இல்லையா?

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கும் என முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் சொல்லிய சில தினங்களிலேயே, தலைமைச் செயலகத்தில் செயல்படும் அவரது அறையில், விஜய் தீவிர ஆலோசனையில் இருக்கும் போது, நிர்வாகி ஒருவர் அசால்ட்டாக ரீல்ஸ் எடுத்து விளையாடிய சம்பவம் கடும் விமர்சனங்களைக் கிளப்பியுள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் தனது அறையில் மாற்றுத்திறனாளிகள் சமூகத்தின் பிரதிநிதிகளுடன் நடத்திய சந்திப்பின் போது எடுக்கப்பட்ட ஒரு செல்ஃபி வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி, அதிகார மையத்தில் உள்ள நெறிமுறைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் குறித்த கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
மாற்றுத்திறனாளிகள் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக, அந்தப் பிரதிநிதிகள் குழு தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகத்தில் விஜய்யைச் சந்தித்திருந்தது. அந்தச் சந்திப்பின் போது, பிரதிநிதிகளில் ஒருவர் முதலமைச்சரையும் உள்ளடக்கும் வகையில்