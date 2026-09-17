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மதுராந்தகம் தொகுதி தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் பேட்டி
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Sep 17, 2026, 09:40 PM
|
Updated: Sep 17, 2026, 09:40 PM
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மதுராந்தகம் தொகுதி தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் அதிமுகவில் இருந்து விலகியது ஏன், இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவது ஏன் என்பது குறித்து அவரே அளித்த விளக்கத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
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