/மின்வெட்டு பிரச்சனைக்கு Full Stop.! முதல்வர் விஜய் போடும் Master Plan!

தொழில் வளர்ச்சி, நகரமயமாக்கல், குடியிருப்புகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பால், தமிழ்நாட்டின் மின்சாரத் தேவை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. கோடைக்காலத்தில் மின் தேவை மேலும் அதிகரிக்கிறது.
இதனை சமாளிக்கும் வகையில், மாநிலத்தின் மின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் புதிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. சட்டப்பேரவையில் 110 விதியின் கீழ் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், 33 ஆயிரத்து 66 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மின் பரிமாற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை அறிவித்தார்.
இதன் கீழ், மாநிலம் முழுவதும் 196 புதிய துணை மின் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. சுமார் 15 ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு புதிய மின் வழித்தடங்களும் அமைக்கப்பட உள்ளன.
இதன் முக்கிய திட்டமாக, தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தில் உள்ள பழைய மின் உற்பத்தி