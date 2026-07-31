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சென்னையில் உள்ள பொறியியல் மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்: வேலைவாய்ப்புக்கு புதிய உந்துதல்
Published: Jul 31, 2026, 05:40 PM
|
Updated: Jul 31, 2026, 05:40 PM
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இந்தியாவில் அடுத்த தலைமுறை செமிகண்டக்டர் பொறியாளர்களை உருவாக்கும் மேவன் சிலிக்கான் நிறுவனம் சென்னையில் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
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