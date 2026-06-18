/TVK vs DMK ..மரியாதை கொடுக்கல..மீண்டும் மேயர் vs அமைச்சர் மோதல்!

தாம்பரம் மாநகராட்சி முல்லை நகரில், தனியார் வங்கியின் ₹1.98 கோடி சி.எஸ்.ஆர் நிதி பங்களிப்புடன் புதுப்பிக்கப்பட்ட பூங்காவின் திறப்பு விழா மாலை 6:00 மணிக்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இதில் பங்கேற்பதற்காக தாம்பரம் மாநகராட்சி மேயர் வசந்தகுமாரி, துணை மேயர் காமராஜ் மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் மாலை 5:30 மணிக்கே வருகை தந்தனர். ஆனால், மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் சரத்குமார் ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக வராததால், நீண்ட நேரம் காத்திருந்த உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் கடும் விரக்தியடைந்தனர். தங்களுக்கு உரிய மரியாதை தரப்படவில்லை என்று கூறி, நிகழ்ச்சியைப் புறக்கணித்துவிட்டு அவர்கள் பாதியிலேயே வெளியேறினர். வேறு வழியின்றி மாநகராட்சி ஆணையர் பாலச்சந்தர் மட்டும் ஒற்றை ஆளாக அமைச்சரின் வருகைக்காகக் காத்திருந்தார்.
உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் வெளியேறிய அரை மணி