Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /TVK vs DMK ..மரியாதை கொடுக்கல..மீண்டும் மேயர் vs அமைச்சர் மோதல்!

TVK vs DMK ..மரியாதை கொடுக்கல..மீண்டும் மேயர் vs அமைச்சர் மோதல்!

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 18, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:40 PM IST
தாம்பரம் மாநகராட்சி முல்லை நகரில், தனியார் வங்கியின் ₹1.98 கோடி சி.எஸ்.ஆர் நிதி பங்களிப்புடன் புதுப்பிக்கப்பட்ட பூங்காவின் திறப்பு விழா மாலை 6:00 மணிக்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இதில் பங்கேற்பதற்காக தாம்பரம் மாநகராட்சி மேயர் வசந்தகுமாரி, துணை மேயர் காமராஜ் மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் மாலை 5:30 மணிக்கே வருகை தந்தனர். ஆனால், மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் சரத்குமார் ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக வராததால், நீண்ட நேரம் காத்திருந்த உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் கடும் விரக்தியடைந்தனர். தங்களுக்கு உரிய மரியாதை தரப்படவில்லை என்று கூறி, நிகழ்ச்சியைப் புறக்கணித்துவிட்டு அவர்கள் பாதியிலேயே வெளியேறினர். வேறு வழியின்றி மாநகராட்சி ஆணையர் பாலச்சந்தர் மட்டும் ஒற்றை ஆளாக அமைச்சரின் வருகைக்காகக் காத்திருந்தார். உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் வெளியேறிய அரை மணி
See more

Recommended Videos

TVK vs DMK ..மரியாதை கொடுக்கல..மீண்டும் மேயர் vs அமைச்சர் மோதல்!
04:24
PM E Drive திட்டம்: தமிழகத்துக்கு 498 EV சார்ஜிங் நிலையங்களுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்
02:30
பெங்களூரு–சென்னை விரைவுச்சாலை திட்டம் தாமதம்.. காரணம் இதுதான்!
02:16
மக்கள் அனைவருக்கும் இனி பென்ஷன் கிடைக்கும்: புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம்
05:02
5 மணி நேரம் மாயமான பள்ளி வாகனம்... சென்னையில் பரபரப்பு - நடந்தது என்ன?
02:17
சென்னை பகீர் சம்பவம்: மனைவி மேல் சந்தேகம், வீடியோ காலில் வந்த தண்டனை... நேரலையில் மகள் கொலை
01:25
மால்களாக மாறும் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள்!
02:12
மீனவர்களுக்கான டீசல் மானியத்தில் முறைகேடு: அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் ஆய்வில் அம்பலம்
01:50
டிரம்ப்பை புரிந்துகொள்ள... ஈரான் கையில் எடுத்த புது மேட்டர்... சர்வதேச அரசியலில் பரபரப்பு
02:10
விருத்தாசலம் To சேலம் ரயில்: மூச்சிறைக்க ஓடும் பயணிகள்
01:41
5 லட்சம் மக்கள் தொகை.. ஸ்பெயினை அலறவிட்ட குட்டி நாடு!
01:19
வென்றது மெக்சிகோ அணி... ஆனால் சாண்ட்ரா குவேவாஸா தான் வைரல் - யார் இவர்?
02:08

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தமிழக அரசில் வேலை.. 720 காலி பணியிடங்கள்! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
TN Govt Jobs24 min ago
2
Shruti Haasan49 min ago
3
Chennai crime57 min ago
4
US Iran Deal1 hr ago
5
UAE1 hr ago