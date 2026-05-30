  ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு செக்... கழட்டிவிட மும்பை இந்தியன்ஸ் திட்டம்!

ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு செக்... கழட்டிவிட மும்பை இந்தியன்ஸ் திட்டம்!

Written ByR Balaji
Published: May 30, 2026, 05:00 PM IST|Updated: May 30, 2026, 05:05 PM IST

ஐபிஎல் தொடரில் கடந்த இரண்டு சீசன்களாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தொடர் தோல்விகளை சந்தித்ததால், கேப்டன் பதவியிலிருந்து ஹர்திக் பாண்டியாவை நீக்க நிர்வாகம் முடிவெடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது. அவரது தலைமையின் கீழ் அணியின் செயல்பாடு மற்றும் நிர்வாகத்துடனான உறவு திருப்திகரமாக இல்லாததே இதற்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, அடுத்த சீசனுக்கு முன்பாக அணியை வலுப்படுத்தவும், ரசிகர்களின் ஆதரவை மீண்டும் பெறவும் ஒரு புதிய மற்றும் அனுபவமிக்க கேப்டனை தேர்வு செய்யும் பணியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகம் தற்போது தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. இதனால் மும்பை அணியின் அடுத்த கேப்டன் யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

