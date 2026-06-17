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மால்களாக மாறும் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள்!

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 17, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:05 PM IST

சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் இனி வெறும் போக்குவரத்து மையங்களாக மட்டும் இல்லாமல், ஷாப்பிங், வணிகம் மற்றும் பொழுதுபோக்கிற்கான நவீன மையங்களாகவும் மாறவுள்ளன. சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்கத் திட்டத்தின் கீழ், 13 முக்கிய சுரங்க மெட்ரோ நிலையங்களில் பிரம்மாண்ட வணிக வளாகங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. இந்த ஒருங்கிணைந்த மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 33 ஆயிரத்து 486 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் ரீடைல் கடைகள், வணிக வளாகங்கள் மற்றும் அலுவலக கட்டடங்கள் உருவாக்கப்பட உள்ளன. இதற்கான விரிவான வடிவமைப்பு ஆலோசகர்களை நியமிக்க மெட்ரோ நிர்வாகம் டெண்டர்களையும் வெளியிட்டுள்ளது. காரிடர்-4 வழித்தடத்தில் உள்ள கச்சேரி சாலை, ஆழ்வார்பேட்டை, பாரதிதாசன் சாலை, போட் கிளப் மற்றும் நந்தனம் உள்ளிட்ட ஐந்து முக்கிய

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