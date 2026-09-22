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Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 22, 2026, 03:40 PM|Updated: Sep 22, 2026, 03:40 PM
இப்போது எந்த முதலமைச்சருடைய குடும்பம், அமைச்சருடைய குடும்பம் என்ன தொழில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க?- அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கேள்வி

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உதயநிதியின் நண்பர்கள்தான் எஸ்.பி. டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி
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