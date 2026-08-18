/முதல்வர் அறை மாற்றம் ஏன்? விளக்கம் அளித்த அமைச்சர் ஆதவ்!

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Published: Aug 18, 2026, 05:40 PM|Updated: Aug 18, 2026, 05:40 PM
தமிழக முதலமைச்சர் அலுவலகம் மாற்றப்படுவது தனிப்பட்ட வசதிக்காக அல்ல என்று பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா சட்டப்பேரவையில் விளக்கம் அளித்துள்ளார். தற்போதைய அறையில் இடப்பற்றாக்குறை நிலவுவதாகவும், முதல்வரின் செயலாளர்கள் 100 சதுர அடிக்கும் குறைவான சிறிய அறைகளில் பணியாற்றி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். மேலும், வெளிநாட்டுத் தூதுவர்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் சந்திப்பின்போது அமர முறையான இடவசதி இல்லாத காரணத்தினால் இந்த அலுவலக மாற்றம் செய்யப்படுவதாகத் தெரிவித்தார்

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