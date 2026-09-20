/அண்ணா பல்கலை. மாணவர்கள் 3 பேர் டெங்குவால் பலியா?- அமைச்சர் அருண்ராஜ் பதில்

Published: Sep 20, 2026, 07:40 PM|Updated: Sep 20, 2026, 07:40 PM
சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் உயிரிழப்பு டெங்கு காய்ச்சலால் அல்ல என்றும், தமிழகத்தில் டெங்கு பாதிப்பு கட்டுப்பாட்டில்தான் உள்ளது என்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம் அளித்துள்ளார். உயிரிழப்புக்கான உண்மையான காரணம்: அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவர் ஹரிஷ் குமார் (20) காய்ச்சல் காரணமாக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் காலமானார். அவர் டெங்குவால் பாதிக்கப்படவில்லை என்றும், அவருக்கு 'ஸ்க்ரப் டைபஸ்' (Scrub Typhus - உண்ணிக் காய்ச்சல்) மற்றும் தீவிர நுரையீரல் தொற்று பாதிப்பு இருந்ததாகவும் சுகாதாரத்துறை மற்றும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.