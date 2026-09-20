Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /அண்ணா பல்கலை. மாணவர்கள் 3 பேர் டெங்குவால் பலியா?- அமைச்சர் அருண்ராஜ் பதில்

Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 20, 2026, 07:40 PM|Updated: Sep 20, 2026, 07:40 PM
சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் உயிரிழப்பு டெங்கு காய்ச்சலால் அல்ல என்றும், தமிழகத்தில் டெங்கு பாதிப்பு கட்டுப்பாட்டில்தான் உள்ளது என்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம் அளித்துள்ளார். உயிரிழப்புக்கான உண்மையான காரணம்: அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவர் ஹரிஷ் குமார் (20) காய்ச்சல் காரணமாக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் காலமானார். அவர் டெங்குவால் பாதிக்கப்படவில்லை என்றும், அவருக்கு 'ஸ்க்ரப் டைபஸ்' (Scrub Typhus - உண்ணிக் காய்ச்சல்) மற்றும் தீவிர நுரையீரல் தொற்று பாதிப்பு இருந்ததாகவும் சுகாதாரத்துறை மற்றும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

Recommended Videos

அண்ணாமலையை போட்டுத்தாக்கும் பாஜக நிர்வாகி... வெங்கடேசனின் பரபரப்பு பேட்டி
20:18
அடுத்த 20 நாட்கள் அலர்ட்... புரட்டாசியில் இயற்கை பேரிடர் அபாயமா?
11:01
இடைத்தேர்தலில் நோ ஆதரவு... அன்புமணியின் புதிய கணக்கு - 2031 டார்கெட்...
04:57
சென்னையில் கிரீன்பேஸ் நிறுவனம் 2000 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ய திட்டம்
02:14
தமிழ்நாடு இடைத்தேர்தல் : ரூ.35 கோடி பேரம் - பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் கடும் குற்றச்சாட்டு
01:52
முதல்வர் விஜய் அரசியல்; விஜய் சேதுபதியின் விமர்சனம்: விக்ரம் பிரபு பேட்டி
03:09
திருமுருகன் காந்தி மீது நடிகர் ரஞ்சித் சரமாரி விமர்சனம்
07:28
சென்னையில் தொழிற்பூங்கா மற்றும் வணிக சேவை மையத்தை அமைக்கும் Walgreens!
02:20
புரட்டாசியில் தமிழ்நாடு எப்படி இருக்கும்? இந்தியாவில் முக்கிய சம்பவம் காத்திருக்கு?
08:49
முகப்பொலிவு, அழகான உடல் தோற்றம் பெற சித்த மருத்துவத்தின் சிம்பிள் டிப்ஸ்
02:50
மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?
04:27
திருச்சியில் துரை வைகோ எம்பி பேட்டி
04:31

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
வெளிநாட்டு கல்வி உதவித்தொகை திட்டம்! முஸ்லீம் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
2
3
4
5