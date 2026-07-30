/ கூவத்தில் ஓடும் நல்ல தண்ணீர்.. இனி சென்னை முழுக்க மணக்க போகுது

சென்னை மாநகரத்தின் நீண்டகால பிரச்சினையான கூவம் நதியை சீரமைக்க, நீர்வளத்துறை மீண்டும் ஒரு புதிய திட்டத்தை கையில் எடுத்துள்ளது. முதற்கட்டமாக நேப்பியர் பாலம் முதல் மதுரவாயல் வரை கூவம் நதியை மீட்டெடுப்பதற்கான விரிவான பணிகள் தொடங்க உள்ளன! நீர்வளத்துறை அமைச்சர் N.ஆனந்த் கூவம் நதிப் பகுதிகளை நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார். மதுரவாயல் முதல் நீர் ஓட்டத்தை எளிதாக்கும் வகையில் முதற்கட்டமாக கோயம்பேடு ரயில் நகர் பகுதியில் தூய்மைப் பணிகளை அவர் தொடங்கி வைத்துள்ளார். நீர்வளத்துறை அமைச்சர் N.ஆனந்த் கூவம் நதிப் பகுதிகளை நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார். மதுரவாயல் முதல் நீர் ஓட்டத்தை எளிதாக்கும் வகையில் முதற்கட்டமாக கோயம்பேடு ரயில் நகர் பகுதியில் தூய்மைப் பணிகளை அவர் தொடங்கி வைத்துள்ளார். தற்போது