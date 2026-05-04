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  • /Delimitation நிலைப்பாட்டில் மாற்றமா...? அமைச்சர் நிர்மல்குமார் விளக்கம்

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 21, 2026, 12:20 AM|Updated: Aug 21, 2026, 12:20 AM
அமைச்சர் நிர்மல்குமார், "தென் மண்டல மாநிலங்களின் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. அதில் வந்து இன்றைக்கு தென் மாவட்டத்தில் உள்ள மாநிலங்களில் அனைத்து முதல்வரும் கலந்து கொண்டாங்க. ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சர்தான் தலைவர் இந்த கவுன்சிலுக்கு. சோஇன்னைக்கு வந்து வைஸ் சேர்மேனா நம்முடைய தமிழக முதல்வர் விஜய் இருந்தார். இன்றைக்கு ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கு உள்ள பிரச்சனைகள், ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் என்னென்ன தேவைகள் இருக்கு, இப்போது நமக்கு மின்சாரம் சார்ந்த தேவை இருக்கிறது. நம்மளுடைய நிலங்கள் நிறைய மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு கொடுத்துள்ளோம். இது மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் அவங்களுடைய பிரச்சனைகள், அவர்களின் என்னென்ன தேவைகள் எல்லாம் கொடுத்து விவாதிக்கப்பட்டது. விவாதம் முடிந்த பிறகு அடுத்த மீட்டிங் வந்து எந்த மாநிலங்கள் வைக்கலாம், தெலுங்கானாவில் வைக்கலாமா...?
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