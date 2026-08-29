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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 29, 2026, 02:20 PM|Updated: Aug 29, 2026, 02:20 PM
மதுரையில் நடைபெற்ற போதைப்பொருளுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பேச்சு

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இது உங்கள் விஜய் அண்ணன் அரசு: மதுரையில் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பேச்சு
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