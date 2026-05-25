/Minister Clarifies School Opening | பள்ளி திறப்பு எப்போது - அமைச்சர் கொடுத்த விளக்கம்!

தமிழகத்தில் கோடை விடுமுறை முடிவடைந்து பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில், ஜூன் 1ஆம் தேதி திட்டமிட்டபடி பள்ளிகள் செயல்பட தொடங்குமா என்பது குறித்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன் முக்கிய தகவலை தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், பள்ளிகள் திறப்பு தேதி குறித்து தற்போது அரசு தீவிரமாக ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக கூறினார். மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் நிலவும் வெப்பநிலை, மாணவர்களின் நலன், பள்ளிகளில் செய்யப்பட்டுள்ள முன்னேற்பாடுகள் உள்ளிட்ட பல அம்சங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், பள்ளிகள் ஜூன் 1ஆம் தேதி திறக்கப்படுவது குறித்து முதலமைச்சருடன் கலந்தாலோசித்து இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறினார். அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார். தமிழகத்தில்