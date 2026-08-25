/ஆசிரியர்களுக்கு அடித்த ஜாக்பாட், TET விலக்கு: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அதிரடி

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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 25, 2026, 04:00 PM|Updated: Aug 25, 2026, 04:00 PM
ஆசிரியர்களுக்கு அடித்த ஜாக்பாட், TET தேர்வு விலக்கு. அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அதிரடி! ஆதரவால் அதிர்ந்த பேரவை..! யாருக்கெல்லாம் விலக்கு கிடைக்கும்?

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