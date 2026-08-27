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உலகை உலுக்கிய நேபாள சம்பவம்... தமிழரின் நிலை என்ன? அமைச்சர் விளக்கம்!
Written By
Shiva Murugesan
Published: Aug 27, 2026, 04:40 PM
|
Updated: Aug 27, 2026, 04:40 PM
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நேபாளத்தில் தமிழர்களின் நிலை என்ன? அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்
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