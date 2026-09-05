/மக்கள் பக்கம்தான் தவெக அரசு நிற்கும்: அமைச்சர் சம்பத் குமார்

சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களின் தியாகங்களை இளம் தலைமுறையினர் அறிந்து கொள்வது ஒவ்வொரு குடிமகனின் தேசியக் கடமையாகும் என்று அமைச்சர் சம்பத் குமார் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளார். நாட்டின் விடுதலைக்காகத் தங்களது இன்னுயிரை ஈந்த மாவீரர்களின் வரலாற்றைப் போற்றுவதும், அவர்களின் லட்சியங்களை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு செல்வதும் நமது தலையாய கடமையாகும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
காலனிதிக்க ஆதிக்கத்திற்கு எதிராகப் போராடி, இந்தியாவிற்குச் சுதந்திரம் பெற்றுத் தந்த தியாகிகளின் வரலாறு தற்காலச் சமுதாயத்திற்குப் பெரும் ஊக்கமளிப்பதாக அமைகிறது. இளம் சமுதாயம் தற்கால நவீன உலகத்தில் மூழ்கிவிடாமல், நாட்டின் விடுதலை வரலாற்றையும், சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் பட்ட கஷ்டங்களையும், தியாகங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும். நாட்டின் சுதந்திரம் எளிதில் பெறப்பட்டதல்ல; அதற்குப் பின்னால்