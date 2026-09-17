/இடைத்தேர்தலில் வெற்றி யாருக்கு? அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சொன்ன பதில்?

Published: Sep 17, 2026, 02:40 PM|Updated: Sep 17, 2026, 02:40 PM
அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இடைத்தேர்தலில் தவெகவின் வெற்றி வாய்ப்பு குறித்து கூறுகையில், "தவெக தலைவர் விஜய் ஒரு தூய்மையான ஆட்சியை தமிழகத்தில் நடத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு, இங்கு மட்டுமல்ல வடக்கில் மக்கள் கூட முதல்வர் விஜய்யை போல ஒரு முதலமைச்சர் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லையே என்று ஏக்கத்தைச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நேரத்தில், இடைத்தேர்தலிலே போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர்கள் விசில் சின்னத்தில் நிற்கிறார்கள். ஆகவே விசில் சின்னம் என்பது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல உலகத்திலே வாழ்கிற தமிழ் மண்ணிலிருந்து சென்றிருக்கிற அத்தனை பேரும் உலக அளவில் விசில் சின்னத்திற்கு வாக்களித்து மாபெரும் வெற்றி ஈட்டித் தந்திருக்கிறார்கள். இடைத்தேர்தலில் வெற்றி என்பது மட்டுமல்ல, ஒரு வரலாறு படைக்கின்ற வெற்றியாக இது அமையும்" என்றார்.