/அப்ப எம்.ஜி.ஆர்., இப்ப விஜய்-மாஸ் காட்டிய செங்கோட்டையன்

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Published: Aug 17, 2026, 08:40 PM|Updated: Aug 17, 2026, 08:40 PM
"இன்று வருவாய்த்துறை அமைச்சராக பேசுவதற்கு வாய்ப்பை அமைத்து தந்த தளபதிக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்" சட்டசபையில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன்.

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