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  • /யார் தப்பு செய்தாலும் அதற்கான தண்டனை கடுமையாகத்தான் இருக்கும்: அமைச்சர் விக்னேஷ்

Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 05, 2026, 06:20 PM|Updated: Sep 05, 2026, 06:20 PM
டாஸ்மாக் பிரச்சனை என்பது 200 படிகள் கொண்டது; ஆனால் நான் 70 படிகள் வரை ஏறிவிட்டேன்; மீதமுள்ள படிகளை ஏறி விரைந்து நடவடிக்கை எடுப்பேன்: அமைச்சர் விக்னேஷ் பேட்டி

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