/ஈரோடு–கரூர் Double Track - மத்திய அரசு கொடுத்த Surprise!

ஈரோடு–கரூர் இடையேயான 67 கிலோமீட்டர் இரட்டை ரயில் பாதை திட்டம், தற்போது தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் ரயில்வே திட்டங்களில் ஒன்றாக அதிகாரப்பூர்வமாக இடம்பெற்றுள்ளதாக மத்திய ரயில்வே அமைச்சகம் மக்களவையில் தெரிவித்துள்ளது. சுமார் 986.35 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் செயல்படுத்தப்பட உள்ள இந்த திட்டம், கடந்த 7 ஆண்டுகளாக விரிவான திட்ட அறிக்கை (DPR) நிலையிலேயே இருந்து வந்தது. ரயில்வே பிங்க் புத்தகத்தில் தொடர்ந்து இடம்பெற்றாலும், பணிகள் தொடங்கப்படாமல் இருந்தன. ஈரோடு–கரூர் வழித்தடம், மேற்குத் தமிழ்நாட்டை திருச்சி மற்றும் தென் மாவட்டங்களுடன் இணைக்கும் முக்கிய ரயில் இணைப்பாகும். தற்போது ஒற்றை பாதையாக இருப்பதால், ஈரோடு, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், சேலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குச் செல்லும் ரயில்களும், கேரளா மற்றும் கர்நாடகா நோக்கிச் செல்லும் ரயில்களும் ஒரே பாதையைப்