/சிறுமிகளை சீரழித்த ஜெம் குழும வீரமணி? வெளியான ஆதாரம் என்ன?

Published: Sep 18, 2026, 06:20 PM|Updated: Sep 18, 2026, 06:20 PM
முன்னணி கிரானைட் தொழிலதிபரான ஆர். வீரமணி மீது சிறுமியை பாலியல் ரீதியாகத் துன்புறுத்தியதாகக் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. இச்சம்பவம் தொடர்பாகப் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளிடம் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி, அவர்களின் வாக்குமூலங்களைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
முதற்கட்ட விசாரணைகள் மற்றும் சேகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில், தொழிலதிபர் வீரமணியால் குறைந்தது 9 சிறுமிகள் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர் என்பதற்கான நம்பகமான ஆதாரங்களை அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.