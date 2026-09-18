Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /சிறுமிகளை சீரழித்த ஜெம் குழும வீரமணி? வெளியான ஆதாரம் என்ன?

Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 18, 2026, 06:20 PM|Updated: Sep 18, 2026, 06:20 PM
முன்னணி கிரானைட் தொழிலதிபரான ஆர். வீரமணி மீது சிறுமியை பாலியல் ரீதியாகத் துன்புறுத்தியதாகக் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. இச்சம்பவம் தொடர்பாகப் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளிடம் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி, அவர்களின் வாக்குமூலங்களைப் பதிவு செய்துள்ளனர். முதற்கட்ட விசாரணைகள் மற்றும் சேகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில், தொழிலதிபர் வீரமணியால் குறைந்தது 9 சிறுமிகள் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர் என்பதற்கான நம்பகமான ஆதாரங்களை அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Recommended Videos

இந்தியாவில் 10 கோடி பேர் சர்க்கரை நோயால் பாதிப்பு;முந்தைய நிலையில் 13 கோடி பேர்: அமைச்சர் அருண்ராஜ்
04:31
பெட்ரோல் பங்க் வாசலிலேயே அசிங்கம் செய்து ரகளை... போலீஸாருக்கே சவால் விட்ட நபர்!
02:55
யார் ஆட்சிக்கு வரவேண்டும் என்பதை முடிவு செய்யும் இடத்தில் நாம் இருப்போம்: நயினார் நாகேந்திரன்
03:19
புரட்டாசி மாதப் பலன்கள்: விமான விபத்து, சுற்றுலா தலத்தில் பெரும் விபத்து நிச்சயம்!
17:12
"குழந்தை இருந்தா கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டியா?"... பெங்களூரு பெண்ணுக்கு நடந்த பயங்கரம்!
01:29
மீனாட்சி அம்மன் தரிசனம் எப்படி இருந்தது?- பக்தர்கள், பொதுமக்கள் கருத்து
05:43
மதுராந்தகம் தொகுதி தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் பேட்டி
09:59
மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் - மக்களின் கருத்து என்ன?
03:59
கோவை விமான நிலையம் விரிவாக்கம் முக்கிய அப்டேட்
02:34
மதுரை மாணவன் கொ*லை வழக்கில் நடந்தது என்ன? - வழக்கறிஞர் பிரியதர்ஷினி எழுப்பும் கேள்விகள்!
14:47
சென்னை டிராபிக்... இனி பிரச்னையில்லை... தீர்வு சொல்லும் ITS, ATCS
02:25
கடலில் கிடைத்த தங்கம்... கருணாஸ் நடித்த 'என்ன விலை' படம் எப்படி இருக்கு?
03:03

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
குடிநீர் வழங்கல் வாரியத்தில் வேலை! 108 காலியிடங்கள்-என்ன தகுதி வேண்டும்?
2
3
4
5