/சூட்கேஸில் மண்டையோடு... மணிப்பூரில் தம்பதி சிக்கியது எப்படி?

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Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 01, 2026, 12:00 PM|Updated: Sep 01, 2026, 12:00 PM
சென்னை அருகே கூடுவாஞ்சேரியில் பெண் ஒருவர் கொடூரமாகக் கொலை செய்யப்பட்டு, அவரது உடல் பாகங்கள் சூட்கேஸில் வைத்து ரயிலில் அனுப்பப்பட்டது. மேலும், வீட்டில் இருந்த மற்றொரு பகுதியில் உடல் பாகங்கள் பிரியாணி அண்டாவில் காய்கறிகள் மற்றும் மைதா மாவுடன் கலந்து சமைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. இச்சம்பவம் தமிழகத்தையே அதிர வைத்துள்ளது. ஆக்ரா ரயில் நிலையத்தில் கேட்பாரற்று கிடந்த சூட்கேஸை ரயில்வே போலீஸார் சோதனையிட்டபோது, அதற்குள் பெண்ணின் உடல் பாகங்கள் இருந்தது தெரியவந்தது. உடல் பாகங்கள் சுற்றப்பட்டிருந்த பிளாஸ்டிக் கவர் சென்னையைச் சேர்ந்த நிறுவனத்துடன் தொடர்புடையது என தெரியவந்ததால், விசாரணை சென்னையை நோக்கித் திரும்பியது. இதைத்தொடர்ந்து சென்னை சென்ட்ரல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 350-க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை போலீஸார் ஆய்வு செய்தனர். அதில்,
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